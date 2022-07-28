Черчесов раскритиковал формат квалификации еврокубков

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о формате квалификации еврокубков после выхода клуба в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

«Все в одинаковых условиях, но больно от того, что чемпиону страны надо проходить квалификацию даже для участия в Лиге Европы. Сейчас, после победы, мы себе гарантировали только Лигу конференций. Кажется, Лигу чемпионов пора уже называть по-другому», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

По словам специалиста, в группах соревнуются команды, которые занимают пятые-шестые места на национальных соревнованиях. Он также отметил, что чемпиону страны не гарантирована даже Лига конференций.

В первом матче команда Черчесова уступила «Словану» со счётом 1:2. Во второй игре «Ференцварош» одержал победу со счётом 4:1. Таким образом, венгерский клуб по сумме двух встреч вышел в третий раунд ЛЧ, где сыграет с азербайджанским «Карабахом».

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выход «Ференцвароша» в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.