Черчесов раскритиковал формат квалификации еврокубков

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о формате квалификации еврокубков после выхода клуба в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.
Черчесов раскритиковал формат квалификации еврокубков
  • РИА Новости

«Все в одинаковых условиях, но больно от того, что чемпиону страны надо проходить квалификацию даже для участия в Лиге Европы. Сейчас, после победы, мы себе гарантировали только Лигу конференций. Кажется, Лигу чемпионов пора уже называть по-другому», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

По словам специалиста, в группах соревнуются команды, которые занимают пятые-шестые места на национальных соревнованиях. Он также отметил, что чемпиону страны не гарантирована даже Лига конференций.

В первом матче команда Черчесова уступила «Словану» со счётом 1:2. Во второй игре «Ференцварош» одержал победу со счётом 4:1. Таким образом, венгерский клуб по сумме двух встреч вышел в третий раунд ЛЧ, где сыграет с азербайджанским «Карабахом».

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выход «Ференцвароша» в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

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