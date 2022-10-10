Metaratings: Галактионов может возглавить «Локомотив»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов может занять аналогичную должность в «Локомотиве».

Несмотря на то что 38-летний специалист находится в шорт-листе клуба, говорить об окончательном выборе в его пользу пока рано, сообщает Metaratings.ru.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Железнодорожники» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

Ранее бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о переговорах с «Локомотивом».