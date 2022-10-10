Гризманн прокомментировал переход в «Атлетико»
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«Счастлив быть там, где я хочу быть! Спасибо всем», — написал Гризманн в социальных сетях.
Контракт с нападающим рассчитан до 2026 года. Клуб выкупил права 31-летнего футболиста у «Барселоны» за €20 млн.
В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 11 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.
28 сентября форвард был признан лучшим футболистом «Атлетико» по итогам месяца.
Ранее «Атлетико» обыграл «Жирону» в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.