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Гризманн прокомментировал переход в «Атлетико»

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Французский нападающий Антуан Гризманн высказался о полноценном переходе в «Атлетико».
Гризманн прокомментировал переход в «Атлетико»
  • Gettyimages.ru

«Счастлив быть там, где я хочу быть! Спасибо всем», — написал Гризманн в социальных сетях.

Контракт с нападающим рассчитан до 2026 года. Клуб выкупил права 31-летнего футболиста у «Барселоны» за €20 млн.

В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 11 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

28 сентября форвард был признан лучшим футболистом «Атлетико» по итогам месяца.

Ранее «Атлетико» обыграл «Жирону» в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.

 

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