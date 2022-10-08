Дубль Корреа принёс «Атлетико» победу над «Жироной» в матче чемпионата Испании

«Атлетико» обыграл «Жирону» в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Висенте Кальдерон» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Диего Симеоне.

В составе «Атлетико» дубль оформил Анхель Корреа (5-я минута, 48-я). У «Жироны» отличился Родриго Рикельме (66-я).

«Атлетико Мадрид» (16 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Жирона» (семь) располагается на 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» согласовал с «Барселоной» выкуп Антуана Гризманна за €20 млн.