Дубль Корреа принёс «Атлетико» победу над «Жироной» в матче чемпионата Испании
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- © Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency
Игра на стадионе «Висенте Кальдерон» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Диего Симеоне.
В составе «Атлетико» дубль оформил Анхель Корреа (5-я минута, 48-я). У «Жироны» отличился Родриго Рикельме (66-я).
«Атлетико Мадрид» (16 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Жирона» (семь) располагается на 13-й позиции.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» согласовал с «Барселоной» выкуп Антуана Гризманна за €20 млн.