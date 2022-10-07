Diario Sport: «Атлетико» согласовал с «Барселоной» выкуп Гризманна за €20 млн

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Барселоне» на постоянной основе.

Мадридский клуб выкупит арендованного у «Барселоны» футболиста за €20 млн. Также «Барса» сможет рассчитывать на €4 млн бонусных выплат, сообщает Diario Sport.

Отмечается, что футболист согласился на значительное сокращение заработной платы ради того, чтобы клубы смогли достичь соглашения. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года.

28 сентября форвард был признан лучшим футболистом «Атлетико» по итогам месяца.

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2022 года по версии Forbes.