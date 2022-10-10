Оливейра: я нокаутирую Махачева в первом раунде
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«Я нокаутирую Ислама в первом раунде», — цитирует Оливейру «Спорт-Экспресс».
Махачев сразится с Оливейрой 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.
Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.
Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что Оливейра легко победит Махачева.