Оливейра: я нокаутирую Махачева в первом раунде

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра выразил уверенность, что сможет нокаутировать в первом раунде россиянина Ислама Махачева.

«Я нокаутирую Ислама в первом раунде», — цитирует Оливейру «Спорт-Экспресс».

Махачев сразится с Оливейрой 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что Оливейра легко победит Махачева.