Узнать больше

Оливейра: я нокаутирую Махачева в первом раунде

Короткая ссылка
Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра выразил уверенность, что сможет нокаутировать в первом раунде россиянина Ислама Махачева.
Оливейра: я нокаутирую Махачева в первом раунде
  • Gettyimages.ru

«Я нокаутирую Ислама в первом раунде», — цитирует Оливейру «Спорт-Экспресс».

Махачев сразится с Оливейрой 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что Оливейра легко победит Махачева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить