Узнать больше

Тарасова рассказала, когда вернётся на съёмки «Ледникового периода»

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, когда сможет вернуться к участию в съёмках телепроекта «Ледниковый период».
Тарасова рассказала, когда вернётся на съёмки «Ледникового периода»
  • РИА Новости

«Уже чувствую себя ничего. Планирую участвовать в съёмках «Ледникового периода» уже со следующей недели», — цитирует Тарасову РИА Новости.

75-летний тренер не участвовала в первом съёмочном дне телепроекта «Ледниковый период» из-за того, что попала в больницу. Тарасова проходила лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности.

6 октября Тарасова вернулась из больницы домой.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал про общение с Тарасовой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить