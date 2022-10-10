Тарасова рассказала, когда вернётся на съёмки «Ледникового периода»
- РИА Новости
«Уже чувствую себя ничего. Планирую участвовать в съёмках «Ледникового периода» уже со следующей недели», — цитирует Тарасову РИА Новости.
75-летний тренер не участвовала в первом съёмочном дне телепроекта «Ледниковый период» из-за того, что попала в больницу. Тарасова проходила лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности.
6 октября Тарасова вернулась из больницы домой.
Ранее олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал про общение с Тарасовой.