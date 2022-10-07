Ягудин — о здоровье Тарасовой: созванивался с ней, было тяжеловато
- РИА Новости
«Это один из моих самых близких людей. Последний раз с ней созванивался позавчера, было тяжеловато. Не буду скрывать, все прекрасно знают, что она находилась в больнице. Это моя мама. А какие у адекватного человека отношения с родителями? Особенно с мамой. Другого быть не может. Безусловно, беспокоюсь», — цитирует Ягудина Sport24.
По информации СМИ, 75-летний тренер не приняла участия в первом съёмочном дне телепроекта «Ледниковый период» из-за того, что попала в больницу 5 октября. Тарасова проходила лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности. 6 октября она вернулась из больницы домой.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился со словами поддержки к Тарасовой.