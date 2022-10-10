Апелляция на отстранение российских гребцов от турниров будет рассмотрена CAS 28 ноября
- РИА Новости
CAS рассмотрит апелляцию 28 ноября, сообщает ТАСС.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России к участию в соревнованиях.
Позже глава МОК Томас Бах заявил, что комитет рассмотрит возвращение российских спортсменов, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее Александр Тихонов прокомментировал возможный бойкот Норвегией международных соревнований.