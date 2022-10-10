Апелляция на отстранение российских гребцов от турниров будет рассмотрена CAS 28 ноября

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Федерации гребного спорта России (ФГСР) на решение об отстранении россиян от международных турниров.

CAS рассмотрит апелляцию 28 ноября, сообщает ТАСС.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России к участию в соревнованиях.

Позже глава МОК Томас Бах заявил, что комитет рассмотрит возвращение российских спортсменов, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Александр Тихонов прокомментировал возможный бойкот Норвегией международных соревнований.