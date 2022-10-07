Тихонов прокомментировал возможный бойкот Норвегией международных соревнований

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал заявление президента Норвежской ассоциации лыжного спорта Туве Мо Дюрхауг о возможном бойкоте международных соревнований в случае допуска российских биатлонистов.

«Да ради бога, пусть бойкотируют. Норвежцы всю жизнь были такими — вместо того, чтобы поддержать своих коллег, занимаются пустой болтовнёй и скандалами. До этих отмороженных никак не дойдёт. Они же не могут пойти против правительства Норвегии. Нам просто самим надо быть сильнее и не обращать на это внимания. От их бойкота нам хуже не будет», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России к участию в соревнованиях.

Ранее Бородавко прокомментировал возможный бойкот Норвегией международных соревнований.