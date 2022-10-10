Узнать больше

Минеев проведёт бой с Родригесом до ухода в армию

Короткая ссылка
Российский боец Владимир Минеев проведёт поединок по правилам кикбоксинга с бразильцем Фернандо Родригесом.
Минеев проведёт бой с Родригесом до ухода в армию
  • Gettyimages.ru

«Минеев до ухода в армию сможет провести только поединок по правилам кикбоксинга. Он намечен на 18 ноября и пройдёт в Москве», — цитирует Камила Гаджиева РИА Новости.

Минеев провёл 19 боёв в ММА. На его счету 17 побед, одно поражение и одна ничья. В октябре 2021 года Владимир нокаутировал Магомеда Исмаилова в реванше.

32-летний боец 25 сентября сообщил, что получил повестку из военкомата.

Ранее Минеев заявил, что не собирается бегать от военкомата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить