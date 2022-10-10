Минеев проведёт бой с Родригесом до ухода в армию

Российский боец Владимир Минеев проведёт поединок по правилам кикбоксинга с бразильцем Фернандо Родригесом.

«Минеев до ухода в армию сможет провести только поединок по правилам кикбоксинга. Он намечен на 18 ноября и пройдёт в Москве», — цитирует Камила Гаджиева РИА Новости.

Минеев провёл 19 боёв в ММА. На его счету 17 побед, одно поражение и одна ничья. В октябре 2021 года Владимир нокаутировал Магомеда Исмаилова в реванше.

32-летний боец 25 сентября сообщил, что получил повестку из военкомата.

Ранее Минеев заявил, что не собирается бегать от военкомата.