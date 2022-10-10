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Карпина — о голе Олусегуна: наши ребята ещё трусы поправляли

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Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, прокомментировала первый гол в матче с «Краснодаром» в рамках 12-го тура чемпионата России.
Карпина — о голе Олусегуна: наши ребята ещё трусы поправляли
  • Gettyimages.ru

«Я там в это время, скажем так, гнездилась, усаживалась поудобнее. Я поднимаю глаза и вижу эту атаку — вообще, очень неожиданно. Мне кажется, у нас ребята там ещё трусы поправляли», — цитирует Карпину «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Валерия Карпина.

Нападающий «быков» Олакунле Олусегун отличился на девятой секунде матча. Таким образом, нигерийский форвард забил самый быстрый мяч в истории РПЛ.

«Ростов» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 21 очком располагается на пятой строчке.

Ранее Валерий Карпин заявил, что ругался матом на игроков «Ростова» после победы над «Краснодаром».

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