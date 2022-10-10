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Лэмпард: Роналду — один из величайших игроков в истории

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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Лэмпард: Роналду — один из величайших игроков в истории
  • Gettyimages.ru

«Это был выдающийся матч в исполнении Криштиану. Он один из величайших игроков за всю историю и в эпоху, когда у нас был Месси. Сравнения между ними не нужны. Они оба невероятные», — цитирует Лэмпарда The Guardian.

«Манчестер Юнайтед» в гостях переиграл «Эвертон» в матче десятого тура чемпионата Англии. Игра на стадионе «Гудисон Парк» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Эрика тен Хага.

Забитым голом отметился Криштиану Роналду. Таким образом, игрок забил 700-й мяч в своей клубной карьере.

Ранее тен Хаг отреагировал на 700-й гол Роналду в клубной карьере.

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