Лэмпард: Роналду — один из величайших игроков в истории

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Это был выдающийся матч в исполнении Криштиану. Он один из величайших игроков за всю историю и в эпоху, когда у нас был Месси. Сравнения между ними не нужны. Они оба невероятные», — цитирует Лэмпарда The Guardian.

«Манчестер Юнайтед» в гостях переиграл «Эвертон» в матче десятого тура чемпионата Англии. Игра на стадионе «Гудисон Парк» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Эрика тен Хага.

Забитым голом отметился Криштиану Роналду. Таким образом, игрок забил 700-й мяч в своей клубной карьере.

Ранее тен Хаг отреагировал на 700-й гол Роналду в клубной карьере.