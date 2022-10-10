Классен: для «Спартака» сейчас цель номер один — победить ЦСКА в дерби
- РИА Новости
«В каждой игре мы боремся за три очка, это даёт свои плоды. Посмотрим, дадим ли мы бой «Зениту» за чемпионство. Цель номер один сейчас — победить ЦСКА в дерби!» — цитирует Классена «Спорт-Экспресс».
Матч между командами состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртый (24 очка).
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