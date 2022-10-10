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Классен: для «Спартака» сейчас цель номер один — победить ЦСКА в дерби

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Защитник «Спартака» Леон Классен поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Классен: для «Спартака» сейчас цель номер один — победить ЦСКА в дерби
  • РИА Новости

«В каждой игре мы боремся за три очка, это даёт свои плоды. Посмотрим, дадим ли мы бой «Зениту» за чемпионство. Цель номер один сейчас — победить ЦСКА в дерби!» — цитирует Классена «Спорт-Экспресс».

Матч между командами состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртый (24 очка).

Ранее Александр Головин заявил, что Фёдор Чалов и Константин Кучаев могли бы заиграть в европейских клубах.

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