Защитник «Тампы» Коул опроверг обвинения в сексуальных домогательствах
- AP
«Обвинения, предъявленные мне в анонимном твите, воспринимаю очень серьёзно. Я категорически отрицаю эти обвинения и буду всячески сотрудничать с НХЛ», — заявил игрок журналисту Грегу Вышински.
Напомним, что в социальных сетях появилось анонимное сообщение от предполагаемой жертвы Коула. Она заявила, что хоккеист принуждал её к сексуальным действиям в несовершеннолетнем возрасте.
Ранее сообщалось, что «Тампа» отстранила Коула, которого обвинили в сексуальных домогательствах.