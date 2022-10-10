Защитник «Тампы» Коул опроверг обвинения в сексуальных домогательствах

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Иэн Коул опроверг обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.

«Обвинения, предъявленные мне в анонимном твите, воспринимаю очень серьёзно. Я категорически отрицаю эти обвинения и буду всячески сотрудничать с НХЛ», — заявил игрок журналисту Грегу Вышински.

Напомним, что в социальных сетях появилось анонимное сообщение от предполагаемой жертвы Коула. Она заявила, что хоккеист принуждал её к сексуальным действиям в несовершеннолетнем возрасте.

Ранее сообщалось, что «Тампа» отстранила Коула, которого обвинили в сексуальных домогательствах.