«Тампа» отстранила Коула, которого обвинили в сексуальных домогательствах

Защитник Иэн Коул будет отстранён от основного состава «Тампа-Бэй Лайтнинг» из-за скандала по обвинению в сексуальных домогательствах.

«Команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» отстранила Иэна Коула, пока НХЛ проводит расследование утверждений о том, что он ухаживал за несовершеннолетней и изнасиловал её», — сообщил журналист Крис Джонстон.

Напомним, что в социальных сетях появилось анонимное сообщение от предполагаемой жертвы Коула. Она заявила, что хоккеист принуждал её к сексуальным действиям в несовершеннолетнем возрасте.

Игрок является двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что хет-трик Владислава Наместникова помог «Тампе» победить «Флориду».