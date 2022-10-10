«Тампа» отстранила Коула, которого обвинили в сексуальных домогательствах
«Команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» отстранила Иэна Коула, пока НХЛ проводит расследование утверждений о том, что он ухаживал за несовершеннолетней и изнасиловал её», — сообщил журналист Крис Джонстон.
Напомним, что в социальных сетях появилось анонимное сообщение от предполагаемой жертвы Коула. Она заявила, что хоккеист принуждал её к сексуальным действиям в несовершеннолетнем возрасте.
Игрок является двукратным обладателем Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что хет-трик Владислава Наместникова помог «Тампе» победить «Флориду».