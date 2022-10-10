Кокорин остался доволен тем, что сыграл впервые в сезоне 90 минут за «Арис»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин поделился эмоциями от матча шестого тура чемпионата Кипра с АЕК (1:2).

«Я доволен, что сегодня сыграл первую официальную игру 90 минут. Но недоволен тем, что мы проиграли. Обидный матч, потому что мы играли хорошо, но допустили две необязательные ошибки. К сожалению, так бывает в футболе, поэтому нужно работать ещё больше», — цитирует Кокорина «Матч ТВ».

Игра в Лимасоле завершилась со счётом 2:1. В составе «Ариса» единственный мяч забил Кокорин. Экс-форвард московского «Спартака» записал на свой счёт второй мяч в чемпионате Кипра.

«Арис» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице. АЕК с десятью очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее Кокорин ответил на вопрос о том, следит ли он за Российской премьер-лигой (РПЛ).