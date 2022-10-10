Кокорин остался доволен тем, что сыграл впервые в сезоне 90 минут за «Арис»
«Я доволен, что сегодня сыграл первую официальную игру 90 минут. Но недоволен тем, что мы проиграли. Обидный матч, потому что мы играли хорошо, но допустили две необязательные ошибки. К сожалению, так бывает в футболе, поэтому нужно работать ещё больше», — цитирует Кокорина «Матч ТВ».
Игра в Лимасоле завершилась со счётом 2:1. В составе «Ариса» единственный мяч забил Кокорин. Экс-форвард московского «Спартака» записал на свой счёт второй мяч в чемпионате Кипра.
«Арис» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице. АЕК с десятью очками располагается на четвёртой строчке.
Ранее Кокорин ответил на вопрос о том, следит ли он за Российской премьер-лигой (РПЛ).