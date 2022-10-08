Кокорин — о РПЛ: давно не смотрел игры целиком

Форвард «Ариса» Александр Кокорин ответил на вопрос о том, следит ли он за Российской премьер-лигой (РПЛ).

«Давно не смотрел игры целиком. Недавно выбрал один хороший матч, но не сумел подписаться, всё заблокировано. Наверное, проще из России смотреть игры «Ариса», — цитирует Кокорина «Чемпионат».

После пяти туров чемпионата Кипра «Арис» возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков. Кокорин провёл за команду четыре игры, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Права на игрока принадлежат «Фиорентине». В «Арисе» Кокорин будет выступать до конца нынешнего сезона.

Ранее Кокорин рассказал об адаптации в кипрском «Арисе».