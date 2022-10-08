Кокорин рассказал об адаптации в кипрском «Арисе»

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, как адаптировался в новом клубе.

«Я не проходил предсезонку, но в процесс влился без проблем. Никто не подстраивался. Просто в «Арисе» собраны классные футболисты, с которыми просто найти общий язык и на поле, и в жизни. Но настроение во многом зависит от результата», — цитирует Кокорина «Чемпионат».

После пяти туров чемпионата Кипра «Арис» лидирует в турнирной таблице, набрав 12 очков. Кокорин провёл за команду четыре игры, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Права на игрока принадлежат «Фиорентине». В «Арисе» Кокорин будет выступать до конца нынешнего сезона.

Ранее Фабио Капелло рассказал, что рад успехам Кокорина на Кипре.