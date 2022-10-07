Капелло рассказал, что рад успехам Кокорина на Кипре

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло признался, что рад успехам нападающего «Ариса» Александра Кокорина на Кипре.

«Рад, что Кокорин снова играет и забивает», — цитирует Капелло Sport24.

Напомним, что Кокорин летом 2022 года на правах аренды перешёл в кипрский «Арис». Футболист также известен по выступлениям за московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит», «Сочи» и итальянскую «Фиорентину».

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий принял участие в четырёх матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг оценил вероятность возвращения в клуб нападающего «Ариса» Александра Кокорина.