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В «Сочи» не исключили возможное возвращение Кокорина

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Президент «Сочи» Борис Ротенберг оценил вероятность возвращения в клуб нападающего «Ариса» Александра Кокорина.
В «Сочи» не исключили возможное возвращение Кокорина
  • РИА Новости

«Хотел бы я вновь увидеть Сашу в качестве игрока нашей команды? Я бы просто хотел его увидеть. Надо у него спрашивать, хочет ли он к нам. Я готов к диалогу со всеми», — цитирует Ротенберга «РБ Спорт».

По его словам, в летнее трансферное окно «Сочи» не рассматривал возможность приглашения в команду Кокорина и экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Напомним, что Кокорин летом 2022 года на правах аренды перешёл в кипрский «Арис». Футболист также известен по выступлениям за московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит», «Сочи» и итальянскую «Фиорентину».

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий принял участие в трёх матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее Кокорин рассказал, что от него не ждали примерного поведения в «Фиорентине».

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