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Кокорин: горжусь собой, что за два года не было никаких скандальных историй

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Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, что от него не ждали примерного поведения в «Фиорентине».

«К сожалению, или к счастью. За два года, учитывая, что я постоянно вляпываюсь в ерунду какую-то. Все сомневались, когда меня брали. А потом — что за персона, никаких проблем вообще, суперспокойный парень, хотя любит опоздать», — рассказал Кокорин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Футболист известен по выступлениям за московские «Динамо» и «Спартак», махачкалинский «Анжи», санкт-петербургский «Зенит», «Сочи», а также итальянскую «Фиорентину». Летом 2022 года Александр перешёл в кипрский «Арис» на правах аренды. В трёх матчах за коллектив форвард отметился одним забитым мячом.

Ранее Кокорин в шутку сравнил себя с Криштиану Роналду.

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