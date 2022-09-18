Кокорин в шутку сравнил себя с Роналду

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин ответил, как относится к негативному отношению со стороны фанатов в социальных сетях, в шутку сравнив себя с нападающим английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Отвечая в соцсетях на вопрос болельщика о своём отношении к хейту со стороны фанатов, тот написал: «У меня его нет. Меня все любят». Помимо прочего, Кокорин приложил фотографию, на которой запечатлены он и Роналду. При этом в сообщении отмечено, что в настоящий момент на счету обоих нападающих по одному забитому мячу в нынешнем сезоне.

Кокорин известен по выступлениям за московские «Динамо» и «Спартак», махачкалинский «Анжи», санкт-петербургский «Зенит», «Сочи», а также итальянскую «Фиорентину». Летом 2022 года Александр перешёл в «Арис» на правах аренды. В трёх матчах за кипрский коллектив форвард отметился одним забитым мячом.

Ранее Кокорин поделился эмоциями от первого гола за «Арис».