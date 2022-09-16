военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кокорин: испытал двоякие эмоции после первого гола за «Арис»

Короткая ссылка
Российский нападающий Александр Кокорин поделился ощущениями от игры за кипрский «Арис».
Кокорин: испытал двоякие эмоции после первого гола за «Арис»
  • Gettyimages.ru
  • © Alessandro Sabattini

«Двоякие эмоции. Команда проигрывала, но мне удалось забить, полной радости не испытал. Рад, что мне удалось быстро забить, это мне даст дополнительные хорошие эмоции. Для уверенности это тоже хорошо», — цитирует Кокорина «Спорт-Экспресс».

31-летний Кокорин перешёл в «Арис» в конце августа из итальянской «Фиорентины» на правах аренды. 15 сентября он отметился голом за свою новую команду в матче с «Кармиотиссой» (1:2), забив впервые за 655 дней.

Ранее ветеран «Спартака» Никита Симонян высказался о Кокорине.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить