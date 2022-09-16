Кокорин: испытал двоякие эмоции после первого гола за «Арис»

Российский нападающий Александр Кокорин поделился ощущениями от игры за кипрский «Арис».

«Двоякие эмоции. Команда проигрывала, но мне удалось забить, полной радости не испытал. Рад, что мне удалось быстро забить, это мне даст дополнительные хорошие эмоции. Для уверенности это тоже хорошо», — цитирует Кокорина «Спорт-Экспресс».

31-летний Кокорин перешёл в «Арис» в конце августа из итальянской «Фиорентины» на правах аренды. 15 сентября он отметился голом за свою новую команду в матче с «Кармиотиссой» (1:2), забив впервые за 655 дней.

Ранее ветеран «Спартака» Никита Симонян высказался о Кокорине.





