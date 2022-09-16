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Симонян: «Спартаку» пригодился бы Кокорин, если бы он забивал в каждой игре

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Ветеран «Спартака» Никита Симонян высказался о российском нападающем кипрского «Ариса» Александре Кокорине.
Симонян: «Спартаку» пригодился бы Кокорин, если бы он забивал в каждой игре
  • Legion-Media
  • © Valentina Giannettoni/LiveMedia

«Жаль, что он не раскрыл свой талант. Саша — действительно талантливый парень. Пригодился бы он нынешнему «Спартаку»? Думаю, да. Если бы забивал в каждой игре, точно да!» — цитирует Симоняна «РБ Спорт».

31-летний Кокорин перешёл в «Арис» в конце августа из итальянской «Фиорентины» на правах аренды. 15 сентября он отметился голом за свою новую команду в матче с «Кармиотиссой» (1:2), забив впервые за 655 дней.

Ранее Мигел Данни поздравил Кокорина с дебютным голом за «Арис».

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