Симонян: «Спартаку» пригодился бы Кокорин, если бы он забивал в каждой игре

Ветеран «Спартака» Никита Симонян высказался о российском нападающем кипрского «Ариса» Александре Кокорине.

«Жаль, что он не раскрыл свой талант. Саша — действительно талантливый парень. Пригодился бы он нынешнему «Спартаку»? Думаю, да. Если бы забивал в каждой игре, точно да!» — цитирует Симоняна «РБ Спорт».

31-летний Кокорин перешёл в «Арис» в конце августа из итальянской «Фиорентины» на правах аренды. 15 сентября он отметился голом за свою новую команду в матче с «Кармиотиссой» (1:2), забив впервые за 655 дней.

Ранее Мигел Данни поздравил Кокорина с дебютным голом за «Арис».