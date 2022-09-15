Данни поздравил Кокорина с дебютным голом за «Арис»

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Мигель Данни высказался об успехах Александра Кокорина в кипрском «Арисе».

«Кокорин — потрясающий футболист, поздравляю его с забитым голом за новый клуб. Мне нравилось играть с ним в «Зените». Я помню, что он был очень хорош. Надеюсь, в этом году он по-настоящему заиграет в «Арисе» и вернётся на свой прежний уровень», — цитирует Данни «РБ Спорт».

Португалец подчеркнул, что на игру Кокорина, который умеет удивлять соперников, всегда было приятно смотреть.

«Кокорин ещё молод, и у него есть время восстановить свою карьеру. Я верю в Сашу», — заключил Данни.

Команда из Лимасола на своём поле уступила в матче четвертого тура чемпионата Кипра по футболу с «Кармиотиссой». Игра завершилась поражением «Ариса» со счётом 1:2

Кокорин забил свой первый мяч в кипрском чемпионате. Российский форвард появился на поле после перерыва. Он отличился в компенсированное время.

31-летний Кокорин перешёл в «Арис» в конце августа из итальянской «Фиорентины» на правах аренды.

Ранее «Арис» обыграл АПОЭЛ в чемпионате Кипра, Кокорин сыграл один тайм.