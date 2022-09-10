«Арис» обыграл АПОЭЛ в чемпионате Кипра, Кокорин сыграл один тайм

«Арис» нанёс поражение АПОЭЛю в матче третьего тура чемпионата Кипра по футболу.

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Лимасола.

Победный мяч забил Кажу (18-я минута).

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел на замену во втором тайме. Бывший форвард столичного «Спартака» не отметился результативными действиями.

«Арис» (девять очков) лидирует в турнирной таблице. АПОЭЛ (четыре очка) располагается на шестой позиции.

Ранее итальянский журналист сообщил, что «Фиорентина» будет платить Кокорину 50% зарплаты.