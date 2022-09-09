Итальянский журналист сообщил, что «Фиорентина» будет платить Кокорину 50% зарплаты

Журналист изданий Tuttomercatoweb и Firenze Viola Димитри Конти заявил, что «Фиорентина» будет платить нападающему Александру Кокорину 50% зарплаты.

«Конечно, его трансфер — не лучшая сделка «Фиорентины». Не знаю, худший ли он игрок в истории серии А. Он играл очень мало и никогда не показывал каких-то особых качеств. Кокорин приехал во Флоренцию после рекомендаций таких людей, как Роберто Манчини, который работал с ним в «Зените», и Фабио Капелло, бывшего тренера сборной России», — приводит слова Конти Legalbet.

По его словам, итальянскому клубу придётся платить 50% зарплаты до 2023 года. Он также подчеркнул, что это единственная хорошая новость для «Фиорентины».

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе «Фиорентины» в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за команду с января 2021 года. Контракт нападающего с клубом действует до 30 июня 2024 года.

В «Арис» форвард перешёл на правах аренды 31 августа.

Ранее тренер сборной России Виктор Онопко высказался о переходе Кокорина в кипрский «Арис».