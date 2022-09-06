Онопко: Кокорина не жалко — это его судьба и футбольная жизнь

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о переходе Александра Кокорина в кипрский «Арис».

«Жалко ли мне Кокорина, который переехал на Кипр? Не могу сказать, что жалко, ведь это его судьба и футбольная жизнь. Сложилось много обстоятельств, из-за которых пришлось принять такое решение — играть в «Арисе», — цитирует Онопко «РБ Спорт».

Кокорин в сезоне-2021/22 в составе «Фиорентины» в Серии А в общей сложности сыграл 121 минуту. В «Арис» форвард перешёл на правах аренды 31 августа.

«Арис» на своём поле нанёс разгромное поражение «Олимпиакосу» в матче второго тура чемпионата Кипра (5:0). Бывший форвард московского «Спартака» вышел на поле в перерыве и отметился результативной передачей на Матию Шполярича (89-я минута).

Ранее Кокорин заявил, что его первый день в «Арисе» получился очень насыщенным.