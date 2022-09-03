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Кокорин заявил, что его первый день в «Арисе» получился очень насыщенным

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Российский форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал о своём дебюте за клуб.
Кокорин заявил, что его первый день в «Арисе» получился очень насыщенным
  • РИА Новости

«Мой день получился очень насыщенным. Я встал в семь, в десять подписал контракт, потом тренировался индивидуально. Думал, что сыграю пять минут, а в итоге отыграл тайм, а мы выиграли 5:0, всё отлично!» — приводит слова Кокорина Thema Sports.

Он также заявил, что история о том, как он попал в «Арис», очень длинная и лучше никому её не знать.

«Арис» на своём поле нанёс разгромное поражение «Олимпиакосу» в матче второго тура чемпионата Кипра (5:0). Бывший форвард московского «Спартака» вышел на поле в перерыве и отметился результативной передачей на Матию Шполярича (89-я минута).

Кокорин в сезоне-2021/22 в составе «Фиорентины» в Серии А в общей сложности сыграл 121 минуту. В «Арис» форвард перешёл на правах аренды 31 августа.

Ранее Кокорин поделился эмоциями после дебютного матча за «Арис».

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