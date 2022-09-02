Кокорин — о дебюте за «Арис»: рад сыграть целый тайм

Российский нападающий Александр Кокорин поделился эмоциями после дебютного матча за кипрский «Арис».

«Отличная победа. Рад сыграть целый тайм. У меня была только одна тренировка с командой и одна индивидуальная. Играть было легко, ведь в первом тайме мы добились преимущества и доминировали после», — цитирует Кокорина «Чемпионат».

«Арис» на своём поле нанёс разгромное поражение «Олимпиакосу» в матче второго тура чемпионата Кипра (5:0). Бывший форвард московского «Спартака» вышел на поле в перерыве и отметился результативной передачей на Матию Шполярича (89-я минута).

Кокорин в сезоне-2021/22 в составе «Фиорентины» в Серии А в общей сложности сыграл 121 минуту. В «Арис» форвард перешёл на правах аренды 31 августа.

Ранее бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от выступлений Кокорина в кипрском «Арисе».