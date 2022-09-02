Габулов считает, что Кокорин станет одним из самых ярких футболистов на Кипре

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от выступлений российского форварда Александра Кокорина в кипрском «Арисе».

«На Кипре он будет одним из самых ярких футболистов, коэффициент полезного действия будет высочайший. Это правильное решение — продолжить карьеру и хорошо заявить о себе в чемпионате Кипра», — приводит слова Габулова ТАСС.

Он также предположил, что Кокорин принял решение перейти в кипрский клуб, потому что устал сидеть на скамейки запасных в итальянской «Фиорентине». По его словам, футболисту не хватало доверия со стороны тренерского штаба.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе «Фиорентины» в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за команду с января 2021 года. Контракт нападающего с клубом действует до 30 июня 2024 года.

31 августа итальянский клуб официально объявил о трансфере нападающего в «Арис» на правах аренды.

Ранее известный комментатор Михаил Моссаковский высказался о перспективах Кокорина в кипрском «Арисе».