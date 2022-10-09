Галактионов — о матче с «Торпедо»: не хватило точности в завершающей фазе атаки

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Михаил Галактионов высказался о результате матча 12-го чемпионата России по футболу с московским «Торпедо».

«В первом тайме мы создали большое количество моментов. После перерыва были возможности для взятия ворот соперника. Но, к сожалению, не нашлось сегодня игрока, который поставил бы яркую точку в этом матче. Надо реализовывать свои моменты. Будем над этим работать», — цитирует Галактионова пресс-служба команды из Нижнего Новгорода.

Он признался, что играть весь матч в высоком темпе, как в первом тайме, было энергозатратно.

«Мы делали замены, чтобы поддерживать темп игры. И появившиеся на поле игроки добавили нам динамики. Но не хватило точности в завершающей фазе атаки», — сказал Галактионов.

«Торпедо» и «Пари НН» на стадионе «Лужники» сыграли вничью (0:0).

Чёрно-белые во втором тайме остались в меньшинстве после удаления Равиля Нетфуллина (75-я минута).

«Торпедо» (шесть очков) занимает 16-е место в турнирной таблице. «Пари НН» (13) располагается на десятом месте.

Ранее Николай Савичев заявил, что у «Торпедо» есть перспектива для роста.











