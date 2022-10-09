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Абаскаль: перед матчем с «Крыльями» у меня была повышенная температура

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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».
Абаскаль: перед матчем с «Крыльями» у меня была повышенная температура
  • Gettyimages.ru

«Хочу попросить прощения. У меня сел голос, а на днях была температура. Постарался сегодня максимально выложиться, чтобы подбадривать ребят», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Он признался, что начало матча с «Крыльями» было неожиданным.

«Но мы понимали сильные стороны соперника, он хорошо использует пространство, если ему это позволить. Мы показали характер, уверенность в своих силах, этот менталитет в нашей крови. Жаль, что пропустили быстрый гол, но лучше так, чем пропустить в самом конце», — сказал испанский специалист.

Красно-белые на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромили самарскую команду со счётом 5:2.

В составе московской команды по дублю оформили нападающие Александр Соболев и Квинси Промес. Ещё один мяч забил защитник Руслан Литвинов.

У гостей голы на счету полузащитника Романа Ежова и нападающего Амара Рахмановича.

Таким образом, красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции.

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о крупной победе над «Крыльями Советов».

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