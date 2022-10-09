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Соболев — о праздновании гола: прочертил в воздухе VAR-монитор и головой его «разбил»

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о крупной победе над самарскими «Крыльями Советов» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Соболев — о праздновании гола: прочертил в воздухе VAR-монитор и головой его «разбил»
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«Моё празднование второго гола? Да, прочертил в воздухе VAR-монитор и головой его «разбил». Просто два гола, считай, не засчитали. Такая радость», — цитирует Соболева «Матч ТВ».

При этом он затруднился дать прогноз на матч 13-го тура с ЦСКА (16 октября).

«В хорошей ли «Спартак» форме перед игрой с ЦСКА? Матч покажет», — сказал Соболев.

Красно-белые на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромили самарскую команду со счётом 5:2.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев оформил дубль. Форвард признан лучшим игроком матча. Также два мяча забил Квинси Промес.

Таким образом, красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции.

Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» в РПЛ.

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