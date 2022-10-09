Соболев — о праздновании гола: прочертил в воздухе VAR-монитор и головой его «разбил»
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«Моё празднование второго гола? Да, прочертил в воздухе VAR-монитор и головой его «разбил». Просто два гола, считай, не засчитали. Такая радость», — цитирует Соболева «Матч ТВ».
При этом он затруднился дать прогноз на матч 13-го тура с ЦСКА (16 октября).
«В хорошей ли «Спартак» форме перед игрой с ЦСКА? Матч покажет», — сказал Соболев.
Красно-белые на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромили самарскую команду со счётом 5:2.
Нападающий «Спартака» Александр Соболев оформил дубль. Форвард признан лучшим игроком матча. Также два мяча забил Квинси Промес.
Таким образом, красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции.
Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» в РПЛ.