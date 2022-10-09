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Колосков не уверен, что Сёмин сможет быстро исправить положение «Локомотива»

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал возможное назначение Юрия Сёмина на пост главного тренера московского «Локомотива».
Колосков не уверен, что Сёмин сможет быстро исправить положение «Локомотива»
  • РИА Новости

«Поможет ли сейчас Сёмин? Этого вам никто не скажет. Уже прошло слишком много времени. Новое руководство, абсолютно новая команда. Не берусь судить, сможет ли Сёмин исправить нынешнее положение «Локомотива», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

При этом он подчеркнул, что, конечно, опыт Сёмина может пригодиться столичной команде.

«Но решать только ему, хочет ли он этого», — сказал Колосков.

«Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра из московского клуба.

Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, готов ли он вернуться в московский клуб.

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