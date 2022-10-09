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«РБ Спорт»: Плутник против назначения Ротенберга спортивным директором «Локомотива»

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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Александр Плутник против назначения Бориса Ротенберга спортивным директором красно-зелёных, сообщает «РБ Спорт».
«РБ Спорт»: Плутник против назначения Ротенберга спортивным директором «Локомотива»
  • РИА Новости

По информации источника, Ротенберг является креатурой своего отца Бориса Ротенберга-старшего, который хорошо знаком с главой РЖД Олегом Белозёровым и лоббирует кандидатуру сына перед Плутником.

Отмечается, что Плутник выступает против назначения, поскольку Ротенберг-младший может получить расширенные полномочия с правом подписи.

При этом новый спортивный директор сможет зайти в московский клуб либо при договоренности обеих сторон, либо после смены председателя совета директоров.

В субботу, 8 октября, «железнодорожники» потерпели поражение от «Сочи» со счётом 0:4 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После игры клуб объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками. «Железнодорожники» проиграли пять последних встреч в РПЛ с общим счётом 3:13.

Ранее Цорн отказался комментировать свой уход из «Локомотива».

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