«РБ Спорт»: Плутник против назначения Ротенберга спортивным директором «Локомотива»
- РИА Новости
По информации источника, Ротенберг является креатурой своего отца Бориса Ротенберга-старшего, который хорошо знаком с главой РЖД Олегом Белозёровым и лоббирует кандидатуру сына перед Плутником.
Отмечается, что Плутник выступает против назначения, поскольку Ротенберг-младший может получить расширенные полномочия с правом подписи.
При этом новый спортивный директор сможет зайти в московский клуб либо при договоренности обеих сторон, либо после смены председателя совета директоров.
В субботу, 8 октября, «железнодорожники» потерпели поражение от «Сочи» со счётом 0:4 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После игры клуб объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.
«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками. «Железнодорожники» проиграли пять последних встреч в РПЛ с общим счётом 3:13.
Ранее Цорн отказался комментировать свой уход из «Локомотива».