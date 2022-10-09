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Цорн отказался комментировать свой уход из «Локомотива»

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Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отреагировал на своё увольнение из московского клуба.
Цорн отказался комментировать свой уход из «Локомотива»
  • РИА Новости

«Сейчас не буду ничего говорить», — приводит слова Цорна СЭ.

В субботу, 8 октября, железнодорожники потерпели поражение от «Сочи» со счётом 0:4 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После игры клуб объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками. Железнодорожники проиграли пять последних игр в РПЛ с общим счётом 3:13.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Циннбауэр заявил, что команде не хватило везения в матче с «Сочи».

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