Циннбауэр — о матче с «Сочи»: «Локомотиву» сегодня не повезло

Бывший главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата России по футболу с «Сочи».

«Нам сегодня не повезло. Команда идёт вперёд и не может воплотить свои моменты в голы. Понимаю болельщиков, нужны результаты. Такие выступления влияют на игроков, особенно на молодых», — цитирует Циннбауэра «Матч ТВ».

Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. Столичная команда одержала всего две победы в сезоне-2022/23.

Сразу после матча руководство «Локомотива» объявило об уходе Циннбауэра и спортивного директора Цорна.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее Сергей Степашин заявил, что «Динамо» и ЦСКА не наиграли на поражение в матче РПЛ.