Кака: в 2019 году Неймар хотел вернуться в «Барселону»
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«Я много разговаривал с Неймаром, и, конечно, ему было плохо в «ПСЖ». В 2019 году он хотел вернуться в «Барселону», потому что у него были проблемы с болельщиками. Но сегодня он очень счастлив. Он считает ПСЖ хорошим долгосрочным проектом», — цитирует Кака Les Titis du PSG.
По его словам, ПСЖ в скором времени смогут выиграть Лигу чемпионов.
В нынешнем сезоне 30-летний бразилец принял участие в 14 матчах, забил 11 мячей и отдал девять результативных передач.
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