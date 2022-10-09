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Кака: в 2019 году Неймар хотел вернуться в «Барселону»

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Бывший полузащитник итальянского «Милана» Кака сообщил, что в 2019 году нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар хотел покинуть клуб и вернуться в испанскую «Барселону».
Кака: в 2019 году Неймар хотел вернуться в «Барселону»
  • Gettyimages.ru

«Я много разговаривал с Неймаром, и, конечно, ему было плохо в «ПСЖ». В 2019 году он хотел вернуться в «Барселону», потому что у него были проблемы с болельщиками. Но сегодня он очень счастлив. Он считает ПСЖ хорошим долгосрочным проектом», — цитирует Кака Les Titis du PSG.

По его словам, ПСЖ в скором времени смогут выиграть Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне 30-летний бразилец принял участие в 14 матчах, забил 11 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2022 года по версии Forbes.

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