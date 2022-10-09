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Кобелев оценил работу Йокановича на посту главного тренера «Динамо»

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Бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о работе Славиши Йокановича на посту главного тренера московского клуба.
Кобелев оценил работу Йокановича на посту главного тренера «Динамо»
  • РИА Новости

«Был в такой же ситуации, как и Йоканович, когда полкоманды ушло. Сначала у тебя одни игроки, теперь другие. Прошло всего полтора месяца, Йокановичу нужно дать время, чтобы игроки поняли его философию и тактику. Команде нужно сыграться. Сейчас нет лидера у «Динамо». Необходимо его найти. Можно винить во всём тренера и убирать его, но игроки останутся. Наставнику необходимо доверие, нужно время, хотя бы до зимы», — приводит слова Кобелеву СЭ.

В субботу, 8 октября, бело-голубые сыграли вничью с ЦСКА (1:1) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 12 туров РПЛ подопечные Йокановича набрали 17 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.

Ранее Газзаев назвал ничью между ЦСКА и «Динамо» справедливым результатом.

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