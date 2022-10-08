Газзаев назвал ничью между ЦСКА и «Динамо» справедливым результатом

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о результате матча 12-го тура чемпионата России по футболу с «Динамо».

«Справедливый результат, много голевых моментов было у одной и другой команды. В завершающей стадии атаки атакующим игрокам не хватило хладнокровия. Карраскаль прибавил во втором тайме. Создавал существенное напряжение обороне «Динамо», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что бригада арбитра Кирилла Левникова отработала на высоком уровне.

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью на стадионе «ВЭБ Арена» со счётом 1:1. Голкипер бело-голубых Антон Шунин был признан лучшем игроком матча.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.

Ранее Сергей Степашин заявил, что «Динамо» и ЦСКА не наиграли на поражение в матче РПЛ.