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Газзаев назвал ничью между ЦСКА и «Динамо» справедливым результатом

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о результате матча 12-го тура чемпионата России по футболу с «Динамо».
Газзаев назвал ничью между ЦСКА и «Динамо» справедливым результатом
  • РИА Новости
  • © Ирина Мотина

«Справедливый результат, много голевых моментов было у одной и другой команды. В завершающей стадии атаки атакующим игрокам не хватило хладнокровия. Карраскаль прибавил во втором тайме. Создавал существенное напряжение обороне «Динамо», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что бригада арбитра Кирилла Левникова отработала на высоком уровне.

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью на стадионе «ВЭБ Арена» со счётом 1:1. Голкипер бело-голубых Антон Шунин был признан лучшем игроком матча.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.

Ранее Сергей Степашин заявил, что «Динамо» и ЦСКА не наиграли на поражение в матче РПЛ.

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