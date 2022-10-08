Газзаев назвал ничью между ЦСКА и «Динамо» справедливым результатом
- РИА Новости
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«Справедливый результат, много голевых моментов было у одной и другой команды. В завершающей стадии атаки атакующим игрокам не хватило хладнокровия. Карраскаль прибавил во втором тайме. Создавал существенное напряжение обороне «Динамо», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».
При этом он подчеркнул, что бригада арбитра Кирилла Левникова отработала на высоком уровне.
«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью на стадионе «ВЭБ Арена» со счётом 1:1. Голкипер бело-голубых Антон Шунин был признан лучшем игроком матча.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.
Ранее Сергей Степашин заявил, что «Динамо» и ЦСКА не наиграли на поражение в матче РПЛ.