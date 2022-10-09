Мостовой: «Локомотив» находится в ужасном состоянии

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал уход с поста главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра и отставку спортивного директора железнодорожников Томаса Цорна.

«Наконец-то… Они пришли с этими лозунгами, что мы будем учить вас играть в футбол. На первых порах ещё этот Рангник был, который не пойми где сейчас… Рано или поздно это произошло бы. Другое дело, что немного поздновато. «Локомотив» находится в ужасном состоянии», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе Цорна и Циннбауэра из московского клуба.

Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее Цорн отказался комментировать свой уход из «Локомотива».