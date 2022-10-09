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Гран-при Японии возобновили более чем через два часа после приостановки

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Гран-при Японии «Формулы-1» возобновлён более чем через два часа после приостановки.
Гран-при Японии возобновили более чем через два часа после приостановки
  • Gettyimages.ru

Гонщики провели паузу в боксах, после чего гонка возобновилась за машиной безопасности.

Дождь на трассе «Сузука» не прекратился, но стал менее интенсивным. При этом сами гонщики были против возобновления гонки.

Напомним, что после аварии пилота Ferrari Карлоса Сайнса на трассу выехал трактор для эвакуации болида. В результате другие пилоты пожаловались на это.

Ранее сообщалось, что Гран-при Японии «Формулы-1» остановлен на третьем круге после аварии Сайнса.

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