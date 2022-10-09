Агент Тюкавина: у нас и Холанд до последнего в запасе бы сидел

Алексей Сафонов, агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал отсутствие игровой практики у своего клиента.

«Тренер команды особо не жалует его, не даёт почти шансов. Но логике решения не поддаются… Мне кажется, у нас и Холанд до последнего в запасе бы сидел, ждал бы час», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

По его словам, многие именитые специалисты удивлены, что Тюкавину не дают игрового времени.

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий провёл за московский клуб 14 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2024 года.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру Константина Тюкавина в матче 12-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.