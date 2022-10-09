Хави считает, что Дембеле может делать гораздо больше в играх за «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением об игре нападающего сине-гранатовых Усмана Дембеле.

«У него огромный потенциал, и мы очень довольны его профессионализмом. Он имеет большое значение для нас, но он должен верить в это и делать гораздо больше, отдаваться в каждой игре, потому что он может», — цитирует Хави SportBild.

Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в 2017 году. В составе сине-гранатовых в нынешнем сезоне он провёл десять матчей, забил два мяча и отдал четыре результативных передачи. Футболист также известен по выступлениям за французский «Ренн».

За сборную Франции Дембеле провёл 28 игр, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. В составе национальной команды становился чемпионом мира.

Ранее Хави поделился мнением об игре полузащитника команды Френки де Йонга.