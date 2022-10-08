Хави заявил, что де Йонг незаменим в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением об игре полузащитника команды Френки де Йонга.

«Де Йонг готов на 100% и незаменим в команде. Он многое даёт «Барселоне», он щедр, он помогает партнёрам, добавляет динамики в игру», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Он также подчеркнул, что полузащитник может играть на разных позициях в каталонском клубе.

25-летний голландец выступал за «Аякс». С 2019 года он защищает цвета «Барселоны». Хавбек принял участие в 98 матчах Примеры и забил восемь мячей.

Ранее у игроков «Барселоны» де Йонга и Депая были диагностированы травмы мышц бедра.