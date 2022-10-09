Черевченко: тренерскому штабу «Локомотива» нельзя было не уйти после 0:4 от «Сочи»

Бывший наставник «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал уход главного тренера Йозефа Циннбауэра из московского клуба.

«Каждый тренер решает по-своему. Некоторые наставники сами уходят, а некоторые ждут, когда их уволят. Никого нельзя осуждать. Но тренерскому штабу «Локомотива» нельзя было не уйти после 0:4 от «Сочи», — приводит слова Черевченко «Чемпионат».

В субботу, 8 октября, железнодорожники потерпели поражение от «Сочи» со счётом 0:4 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После игры клуб объявил об уходе Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками. Железнодорожники проиграли пять последних встреч в РПЛ с общим счётом 3:13.

Ранее Цорн отказался комментировать свой уход из «Локомотива».