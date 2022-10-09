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Защитник «Динамо» Маричал не планирует получать российское гражданство

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Уругвайский защитник московского «Динамо» Николас Маричал ответил на вопрос, хотел бы ли он получить российское гражданство.
Защитник «Динамо» Маричал не планирует получать российское гражданство
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на данный момент Маричал не хотел бы получать российское гражданство.

Маричал перешёл в «Динамо» 30 августа. В составе бело-голубых он провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. Также 21-летний футболист известен по выступлениям за уругвайский «Насьональ».

В нынешнем сезоне «Динамо» с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

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