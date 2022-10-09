Защитник «Динамо» Маричал не планирует получать российское гражданство
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», на данный момент Маричал не хотел бы получать российское гражданство.
Маричал перешёл в «Динамо» 30 августа. В составе бело-голубых он провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. Также 21-летний футболист известен по выступлениям за уругвайский «Насьональ».
В нынешнем сезоне «Динамо» с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками.
Ранее сообщалось, что «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.