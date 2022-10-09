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Павлюченко считает «Спартак» фаворитом матча с «Крыльями Советов»

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Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Крыльями Советов».
Павлюченко считает «Спартак» фаворитом матча с «Крыльями Советов»
  • РИА Новости

«Игра будет тяжёлой. Сейчас со всеми тяжело играть. Но «Спартак» дома точно будет фаворитом. При определённом настрое никаких проблем не должно быть. Красно-белые выглядят хорошо. Команда много забивает, много атакует, нападающие в форме. Думаю, что «Спартак» два-три мяча забьёт «Крыльям». Должны уверенно обыгрывать самарский клуб, хотя это достаточно крепкий соперник», — приводит слова Павлюченко СЭ.

Встреча состоится в воскресенье, 9 октября, и начнётся в 14:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

После 11 туров РПЛ «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Крылья» с 11 баллами располагаются на 11-й строчке.

Ранее Гаврилов заявил, что Промес может стать лучшим бомбардиром в истории «Спартака».

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